Varane, cansado de pedir a Karim Benzema en Francia

Raphaël Varane llega al parón internacional en una de sus mejores temporadas en el Real Madrid. El central ha minimizado sus errores y ha sabido liderar al equipo blanco cuando correspondía, fundamentalmente en las ausencias de Sergio Ramos por lesión.

Antes de jugar con Francia, le preguntaron por las ausencias de Karim con el combinado galo pese al enorme rendimiento que ha estado ofreciendo en Chamartín. No quiso extenderse mucho, pero dejó caer que Benzema merecería jugar con su país.

"No quiero decir obviedades, ya hablé mucho de este tema y la situación no ha cambiado. Además, tengo relación con todas las partes, así que prefiero no hablar más. Me llevo bien con los dos entrenadores y también con mis compañeros y con Karim", explicó.

El central francés se centró en el delantero: "Es un gran trabajador y sigue creciendo. Lleva ya tiempo haciendo su mejor fútbol con eficacia y elegancia. Da gusto verlo jugar".

A Varane le preguntaron también por Zinedine Zidane y las posibilidades que el técnico blanco tiene de hacerse cargo del banquillo de 'les Bleus': "Para cualquier entrenador francés, llegar a la Selección es un objetivo. Deschamps está haciendo un gran trabajo y toca centrarse en la clasificación al Mundial y la Eurocopa, pero es normal que Zidane suene para el futuro".

El jugador del Real Madrid reconoció que el actual es el momento más crucial de la temporada y recalcó que llevan todo el año preparándose físicamente para estar al mejor nivel. Además, habló de la Champions, donde el conjunto 'merengue' desea recuperar el trono tres años después: "Ya sabemos que ahora toca jugar con los mejores equipos. En 2018 ya lo hicimos y ganamos a todos los campeones. No es fácil".

Para concluir, alabó a Mbappé y al PSG, otro de los grandes aspirantes a la competición europea. "Kylian es joven, pero ha tenido un crecimiento enorme y sigue evolucionando. Aspiro a jugar con los mejores y Kylian lo es. Obviamente, Messi y Cristiano Ronaldo están fuera de lo común, pero creo que Kylian puede tomar su relevo".