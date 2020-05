"Vardy es bueno, pero no tanto"

La historia de superación de Jamie Vardy aún es una de las más impactantes del siglo XXI. Pasó de ser un desconocido de las últimas divisiones a estrella de la Premier League y a comandar el ataque de la Selección Inglesa junto a Harry Kane.

Sin embargo, Roy Hodgson, que luego le llevó a la Selección, no confiaba tanto en su potencial en 2012. En aquel momento, el delantero jugaba en el Fleetwood Town y numerosos equipos le seguían cada semana.

"Había partidos en los que iba al palco y había hasta seis o siete entrenadores de la Premier League y del Championship junto a mí", rememoró Andy Pilley, presidente del equipo, en un podcast.

El máximo mandatario del modesto equipo no olvida las palabras de Roy Hodgson: "Recuerdo ir al campo del Kidderminster. Me senté al lado de Roy Hodgson, que por entonces era entrenador del West Brom. Durante el partido me dijo: 'Sí, es bueno, pero no tanto".

Luego, el veterano técnico llegó a la Selección Inglesa y tuvo que dar marcha atrás a esta afirmación, pues llevó a la Eurocopa al futuro jugador del Leicester.