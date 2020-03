Vasco da Gama anunció la salida de Abel Braga

Después de una etapa de tres meses en Vasco da Gama, Abel Braga deja de pertenecer a la disciplina del cuadro brasileño.

La entidad anunció este lunes en un comunicado la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo con la institución.

La derrota ante Fluminense ha pesado y mucho. El club ya está buscándole un sustituto para que se incorpore lo más pronto posible.

Abel Braga não é mais o técnico do Vasco da Gama. A decisão da saída do treinador foi tomada em consenso entre as partes, após conversa realizada nesta segunda-feira (16/03).



