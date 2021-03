Vaticinan guerra Van Dijk vs Klopp por culpa de la Eurocopa

Jürgen Klopp cree que es pronto para que Van Dijk vuelva a jugar. Le preguntaron por la posibilidad de que él y Joe Gomez jugaran con sus respectivas selecciones en la Eurocopa y fue tajante: "No es que no quiera, pero por el alcance de sus lesiones es poco probable que jueguen. Pero ya digo, no es mi decisión", dijo recientemente.

Van Dijk, sin embargo, no lo cree así. Según 'Mirror', el central tendría claro que no se va a perder la Eurocopa con Países Bajos. Se ve listo para volver a jugar en junio.

Klopp preferiría que no lo haga. Su idea pasa porque se recupere al 100% y, mientras tanto, que haga la pretemporada. Quiere que, poco a poco, coja el ritmo de competición de cara ya a la 2021-22.

El seleccionador de Países Bajos, Frank de Boer, ya dijo que si Van Dijk se recuperaba a tiempo, tendría su plaza para la Eurocopa. Y ese es, según 'Mirror', el objetivo de Van Dijk, algo que no gustaría demasiado a Klopp.

El medio inglés vaticina guerra entre las partes. Habrá que ver qué ocurre. La Eurocopa será en junio y, hasta entonces, Van Dijk sigue con sus trabajos de recuperación.