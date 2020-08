Davies cumplirá su sueño de la infancia con Leo

El Bayern de Múnich afronta ante el Barça los cuartos de final de la Champions League con un equipo que acabó lanzado la Bundesliga. El choque se ha calentado en la previa entre declaraciones, pero será muy especial para un jugador en particular: Alphonso Davies.

Unas molestias en el aductor obligaron a parar al jugador "como medida de precaución", lo que le hace ser duda para el choque. Un auténtico contratiempo para el lateral canadiense de 19 años, que esperaba con ilusión tremenda este encuentro.

El motivo es lo que tendría delante: nada menos que a Leo Messi, referente futbolístico para Davies. Así lo confesaba en una entrevista para la UEFA donde habló con idolatría sobre el astro argentino.

"De pequeño solía verle todo el tiempo y ahora me enfrento a él. En un partido de fútbol va a ser totalmente diferente. Pero para mí, es solo jugar mi fútbol, no cambiar nada de mi equipo y solo espero hacer lo mejor posible contra él. Sabemos que es un gran jugador, no le vamos a quitar eso, así que lo mejor que puedes hacer es intentarlo, supongo", señaló sobre el reto de enfrentarse a Messi.

Davies desglosaba así su admiración por el delantero del Barça: "Iba a una academia de fútbol, así que cada miércoles o martes, alrededor de las 12:00 hora de Edmonton, y veíamos la Champions en una clase. Todos los futbolistas estaban allí, animando a quien querían que ganase. Fue increíble, y ahora poder jugarla contra uno de mis jugadores favoritos del mundo, es increíble. Sinceramente no tengo palabras, es un sueño hecho realidad".

"Va a ser un partido increíble. Todo lo que puedo decir es que estoy emocionado de jugar este encuentro y estoy seguro que todos están emocionados de verlo también", añadió.

Y desveló una bonita anédcota de los últimos días respecto a este asunto: "Mi madre me llamó estos días y luego mi padre se puso al teléfono y dijo: 'Así que vas a jugar contra tu jugador favorito, ya veo'. Y respondí: 'Sí'. Y entonces ambos empezamos a reírnos por teléfono. Y honestamente no podíamos creerlo, porque sabe que admiraba a Messi cuando era más joven, y ahora jugar contra él, es muy bonito".

Alphonso Davies confía en las posibilidades del Bayern de ganar la Champions: "Por las actuaciones que hemos hecho en los últimos partidos de la Bundesliga, en este partido de la Champions League [contra el Chelsea], creo que podemos llegar hasta el final y ganar el torneo. Tengo plena confianza en el equipo, plena confianza en el cuerpo técnico, y estamos listos para luchar".