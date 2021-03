Velasco Carballo matizó sus palabras sobre la acción de Lemar y Capoue

Fue una de las acciones polémicas de la jornada: De Burgos Bengoetxea revisó en el VAR una entrada de Thomas Lemar sobre Étienne Capoue y, cuando parecía que el jugador del Atlético de Madrid podía ser expulsado, el colegiado le mostró la cartulina amarilla.

La acción causó un gran revuelo en las redes sociales y también fue comentada por el presiente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo: "Nosotros hacemos ese análisis, debatimos con nuestro equipo y decimos: 'chicos, para nosotros esto es roja y este debe ser el criterio a seguir".

Pero el madrileño quiso matizar sus declaraciones ante la polémica suscitada: "Hubo una confusión en las redes que me gustaría zanjar. En este tipo de jugadas, el árbitro es el que toma la primera decisión y la última. Él toma la decisión correcta. Yo trataba de decir que el VAR no puede tener la razón y el árbitro, que pita la contraria, también. Yo dije que nosotros le intentamos transmitir a los árbitros lo que nos parece, si es o no fuera de juego, por ejemplo".

"El Comité Técnico se tiene que reunir y tomar una decisión final para los árbitros. Lo que pasa que en el ejemplo que he puesto jamás he tratado de decir que era roja o no, sino que cuando hay discrepancias el Comité tiene que decidir", agregó.

En la misma línea, Velasco Carballo quiso dar por terminada la polémica: "He puesto el ejemplo con una tarjeta roja y no, quiero aclarar que me refería como ejemplo a un tipo de jugada. Aclarar la malinterpretación, porque me he expresado mal. Puse un ejemplo con la roja que no tenía que haber puesto".