"Veo complicado que Haaland o Mbappé vengan a LaLiga"

Javier Tebas hizo este martes un repaso a la situación del fútbol español y era ineludible referirse a lo sucedido en Europa. Primero, por el nivel que han dado los equipos del país en los partidos de ida de Champions League. Segundo, por lo que han hecho Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Cuestionado sobre si ambos podrían aterrizar en España, el presidente de LaLiga no lo tiene muy claro: "Puede haber algún tema puntual, pero veo complicado que vengan Haaland o Mbappé. Mbappé solo puede uno y Haaland uno o dos. A Mbappé le queda año en el PSG y el Madrid esperará".

Respecto al supuesto fin de ciclo de los españoles, sacó pecho: "Hace muchos años escuché en una tertulia en 'Radio Marca' que Rafa Nadal estaba acabado. Esto me suena a lo mismo. Por tres partidos... Los análisis hay que hacerlos globales".

¿Cómo ve el futuro del campeonato? La clave es la recuperación económica, la cual vaticina así: "En dos temporadas estaremos en una situación previa al COVID-19 en cuanto a los números de mercado. Calculo que harán falta dos temporadas también para recuperar esos números".

¿Y de la salida de Messi del Barça?: "Me gustaría tenerlo siempre en nuestra competición. También me gustará que volviesen Mourinho o Guardiola, pero estamos preparados para esta circunstancia. Ya se fueron Neymar y Cristiano y hemos aguantado muy bien. Queremos tener a los mejores y Messi aporta muchísimo. Me daría pena que el Barcelona perdiese un estandarte. Esa separación tampoco le vendría bien a Leo Messi".

Además, habló de la difícil competencia con los jeques árabes: "Los precios que se hablan de determinados jugadores son muy difíciles de pagar salvo para los clubes-estado que fichan con el dinero del petróleo o el gas. Son los únicos que podrían hacer esas operaciones de manera tramposa. Hay 8.000 millones menos en el mercado. Que aparezca un PSG o City lo veo por el dopaje financiero, pero no en el resto de equipos".

Por último, se refirió al 'Fair Play Financiero': "Tengo poca confianza, tendría que haber un mayor cumplimiento de las normas del control económico. Creo que hay que exigir que se cumplan lo que dicen sus normas. PSG y City fueron sancionados por la UEFA. Mi preocupación no sé si es la UEFA o el TAS. Hay un 'mamoneo' en una serie de decisiones que hay que investigar. La UEFA hizo sanciones, llega el TAS y las levanta. El TAS necesita una investigación de lo que está ocurriendo con muchas decisiones".