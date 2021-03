"Veo todos los partidos del Barça, siento admiración por el club"

Los números hablan por sí solos. Luis Suárez sigue de cerca a Leo Messi en la pelea por el 'Pichichi' y mantiene al Atlético de Madrid en la pelea por el título. Con sus 19 goles, los 'colchoneros' encontraron al delantero que tanto buscaron.

El carácter uruguayo siempre está presente en un Suárez al que no le gustan los cambios. De hecho, ya ha protagonizado algunos cabreos y sonrisas irónicas cuando ha visto su número en el cartelón.

"Soy muy autocrítico y cuando no me salen las cosas me caliento conmigo mismo. En la Champions fue una eliminación complicada porque no la esperas. Las heridas tardan en sanar y había que sacar esa valentía en Liga", explicó.

El delantero cree que tuvo "la suerte de cambiar de equipo en la misma Liga", lo que le ha beneficiado en la adaptación al no cambiar de tipo de fútbol.

"Uno es pasional y no va a cambiar jugue con quien juegue. Estoy contento porque estoy ayudando al equipo a seguir arriba", continuó.

Para Oblak también tuvo palabras, y es que el esloveno logró parar el penalti que supuso, a la postre, los tres puntos vitales: "Por algo Oblak es lo que es a nivel mundial. Lo que genera para un delantero tener un portero tanb ueno. Tuvo la suerte de parar el penalti después de mucho tiempo y eso le dará más confianza".

El Barcelona y su relación con Leo Messi

Pero también hubo preguntas sobre 'su' Barcelona. Ni a Luis Suárez ni a su amigo Messi le gustaron las formas con las que salió, pero para el uruguayo parece ser agua pasada.

"Vi el partido ante la Real Sociedad y fue espectacular. Cuando un equipo está en dinámica y tiene al mejor del mundo es muy lindo", celebró Suárez la racha de su ex equipo y no dudó del rosarino como el mejor.

Suárez también admitió que no se pierde ningún compromiso de los azulgranas: "Yo veo los partidos del Barcelona porque a uno le gusta ver el fútbol y tengo amigos allí. Uno siente admiración por el club que defendió y estoy agredecido. Con Leo Messi tengo contacto casi a diario".

Eso sí, todavía no ha dado al argentino como el máximo goleador del campeonato. "Todavía no apuesto a que Messi sea el 'Pichichi', pero según lleguen las últimas jornadas podremos hablar", acabó.