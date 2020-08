"Ver a Kubo en el Madrid lastima al Barcelona"

Cristian Martín, autor del libro 'La Masía: formando personas más allá del deporte', ha querido hablar sobre la marcha de Take Kubo al Real Madrid. "Un fracaso para el Barça tal vez no, pero una decepción, por supuesto. Es triste que un jugador como Kubo no haya encontrado su lugar en el Barça", reconoció el periodista.