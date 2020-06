"Veré a Messi desde casa, que lo disfruto más"

El Barcelona inicia este sábado su particular camino hacia el título de Liga, que tendrá que pelearlo bastante. El seleccionador argentino Lionel Scaloni dijo que no ha intentado ir a Son Moix.

"No voy y ni siquiera pedí. Me parece que por protocolo no se puede y hay un máximo de gente que puede ir al partido y está bien. Yo lo veré desde casa que es lo mismo que estar en la cancha y hasta lo voy a disfrutar más", dijo en unas palabras recogidas por el diario 'Olé'.

El técnico bendijo el posible fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona. "Es evidente que cuantos más argentinos estén en un mismo equipo, más nos beneficiamos porque se entienden mejor. Sería positivo que se dé, pero no es una operación fácil", continuó.

Scaloni está siguiendo muy de cerca a Montiel y a Martinez Quarta, ambos de River. "Son jugadores interesantes. Forman parte de nuestra idea de juego y es claro que tienen un gran futuro", acabó.