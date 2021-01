Vergonzoso: Tuanzebe recibió insultos racistas tras la derrota del United

El Manchester United no pudo hacerle frente al Sheffield United en Old Trafford. En el minuto 74 de partido, Burke rompió la igualdad presente en el marcador para poner el definitivo 1-2, un resultado que no sentó nada bien a la afición local.

Más allá de que nadie esperaba esta derrota del que hasta este miércoles era el líder de la clasificación de la Premier frente al colista, nunca hay que olvidar que se trata de un deporte donde el respeto tiene que estar por delante de todo.

Pero a cierto sector de la afición se le olvidó y decidió dejarle comentarios de todo tipo a Axel Tuanzebe en su cuenta oficial de Instagram. El central fue titular por primera vez en la Premier League y terminó en el banquillo en el minuto 83 con una amarilla.

Varios usuarios de la conocida red social publicaron comentarios racistas e insultos en una antigua foto que el zaguero de 23 años publicó hace ya dos semanas, concretamente el 10 de enero. Y el motivo no fue otro que la jugada del gol, en la que Tuanzebe no consigue despejar el esférico, termina golpeándolo y provoca que De Gea no pueda atajarlo.

Un error por el que Tuanzebe terminó pagando caro en las redes sociales, como bien ha denunciado 'Sky Sports'. Eso sí, también hay que destacar a los aficionados que salieron en defensa del joven jugador con mensajes cariñosos y de apoyo.