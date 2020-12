Vero Boquete explicó el motivo por el que eligió Italia

Vero Boquete ha decidido dejar atrás su etapa en el fútbol estadounidense y regresar al europeo, al que ha aterrizado de la mano del Milan. Durante el parón navideño, ha ofrecido una entrevista a 'Marca' en la que ha hecho un repaso a su carrera.

Sobre su etapa en el conjunto italiano, undécimo equipo en el que juega, comentó: "Estoy muy bien, sobre todo porque los resultados están siendo muy buenos. Estamos en la situación que queríamos: segundos a tres puntos de la Juventus, en disposición de luchar por el 'Scudetto' hasta el final y con el resto de rivales con cierta distancia lo que nos permitiría ocupar plaza de Champions a final de temporada".

"Me ha sorprendido positivamente porque es una Liga muy intensa, competitiva, donde no hay mucha diferencia entre equipos y los resultados tan ajustados que se han dado hasta ahora es prueba de ello", añadió sobre la Serie A Femenina.

Además, explicó el motivo por el que decidió decantarse por la Liga Italiana: "Terminé la temporada en Estados Unidos en octubre y no quería estar meses parada porque bastante duro ha sido el 2020 en este sentido. Italia me daba la oportunidad de no tener que esperar a que se abriera la ventana de fichajes de enero. También el proyecto del Milan, donde podía sentirme importante y ayudar a crecer al club. Decidí firmar hasta el 30 de junio y a partir de ahí ya veremos lo que pasa".

Y añadió: "Tenía ganas de volver a sentir la cultura futbolística de Europa. Italia es como España, Argentina, Inglaterra, donde el fútbol es casi una religión, todo el mundo sabe y opina. Tenía ganas de estar en un sitio donde se respira fútbol".