Vero Boquete se pronunció sobre el supuesto interés del Real Madrid

Vero Boquete atendió al diario 'AS' para hablar de la situación del fútbol en Estados Unidos. La jugadora del Utah Royals quiso hablar del coronavirus, el fútbol femenino y la posibilidad de volver a España.

"Las jugadoras tenemos que atender a varios protocolos tanto del equipo como de la Liga y estamos cumpliendo el confinamiento más que el resto de la población. En Utah aún se permite salir a la calle a pasear y hacer deporte", explicó la histórica jugadora.

Además, comentó sobre sus inicios en el fútbol: "Mis inicios no fueron fáciles. Hasta los 15 años jugué con niños y tuve que aguantar comentarios que mis compañeros no tenían que aguantar. Crecí sin referentes femeninos y sin saber que ser futbolista profesional era una opción. Esto es lo que pienso cuando miro a mi pasado, aunque luego pienso en todo lo que he conseguido y estoy realmente satisfecha".

En cuanto a sus referentes de la infancia, declaró: "Empecé siendo central y me fijaba mucho en Ronald Koeman. Durante mi carrera me he inspirado también Xavi Hernández o Iniesta, entre otros".

También tuvo tiempo Vero de hablar de la posibilidad de regresar a la Liga Española: "Con este crecimiento lo veo más cerca. Casi toda mi carrera he estado en el extranjero y me gustaría volver a España y encontrar las condiciones que he tenido que buscar fuera".

Finalmente, quiso referirse a los rumores que la sitúan en el Real Madrid: "Me lo han dicho muchas veces, pero quien tiene que tener interés en ficharme es el club y eso no ha pasado".