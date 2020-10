Verón ve a Messi incómodo con su situación en el Barça

El actual presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, habló este lunes en una entrevista para el programa 'Deportivo IP' acerca de la situación de Lionel Messi en el FC Barcelona tras la debacle del equipo 'culé' en la Champions y del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, como el mejor técnico de Argentina.

"Noto a Messi con cierta incomodidad por el momento, entendiendo que en todos los años el Barcelona buscó ser protagonista y me parece que está en una etapa de transición, con mucho recambio", declaró el ex futbolista de equipos como Boca Juniors, Lazio o Chelsea.

Además, la 'Brujita' cree que el club catalán no ha sabido proyectar una plantilla alrededor del astro argentino. "Me parece que, en cierta medida, el Barça no lo ha acompañado en la conformación de un grupo y un equipo, y en eso en un punto conspira contra lo que es él, que siempre busca mantenerse en lo más alto", dijo.

Además de Messi, Verón también habló de la figura tan importante que es Marcelo Gallardo para River Plate y para el fútbol argentino: "Me parece que 'El Muñeco' es el mejor técnico de Argentina. Es muy difícil conseguir lo que ha hecho, mantener el nivel en el 'Millonario' y tener resultados muy positivos durante tanto tiempo".

"Lo que hizo Marcelo con River en estos últimos años es para elogiar", concluyó el ex futbolista argentino, que reconoció que su debilidad por Gallardo empezó mucho antes de que comenzara su glorioso ciclo con el 'Millonario'.