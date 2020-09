Verratti quiere hacer historia en el PSG

Verratti no solo quiere quedarse en el PSG, sino que amenaza con hacer historia. El centrocampista avisó en una entrevista concedida a los medios oficiales del club de que quiere ser el jugador con más partidos internacionales desde que se fundó la entidad.

"Quiero continuar por mucho tiempo. Ser el jugador con más partidos internacionales en la historia de este club, sería maravilloso… Este club, me encanta. Me hizo crecer, me introdujo al fútbol real, me dio todo. Pude jugar grandes partidos, evolucionar con grandes jugadores y estoy feliz aquí", afirmó.

Esta declaración de intenciones viene a colación de que se acaba de colar en el 'top 5' en este sentido: "Significa mucho ser uno de los jugadores que más vistió esta camiseta, es algo hermoso. Significa que pasamos muchos años juntos, que ganamos muchos títulos. Y todavía soy joven en el fútbol, ​​solo tengo 27 años.".

De paso, analizó la llegada de Alessandro Florenzi al plantel, que es su compatriota: "Con Ale nos conocemos desde que éramos muy pequeños, cuando teníamos 13-14 años y ya jugábamos juntos en los equipos italianos más pequeños. Lo conozco desde hace mucho tiempo, sé lo que puede aportar. Es bueno tácticamente, físicamente, cubre el campo, se pone a disposición del grupo. Es inteligente, amable, generoso".