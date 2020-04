Vertonghen también tiene ofertas de España

Vertonguen todavía no tiene claro en qué equipo quiere jugar la próxima temporada. Puede elegir entre un gran elenco, pues acaba contrato y tiene varias ofertas sobre la mesa para cambiar de colores de forma gratuita. Él mismo analizó la situación en 'Play Sports'.

"La suspensión ha provocado mucha incertidumbre en el mercado de fichajes. Soy libre y muchos clubes no tienen dinero para realizar transferencias. Los jugadores gratuitos como yo somos más codiciados", afirmó el futbolista. Cree que será de los más rentables.

"Realmente, quiero fichar por el club adecuado, que también podría ser el Tottenham. Desde enero, varios clubes han presentado propuestas serias. España e Italia son opciones. Esperaré un poco más", añadió el defensa, poniendo las cartas sobre la mesa.

Y cerró el cerco: preferiría seguir en Europa en una Liga de mucha calidad y que no sea Inglaterra ni Francia (es belga y ya sabe francés): "Quiero continuar al más alto nivel por unos años más y, preferiblemente, en la Champions League. Realmente, me gustaría jugar en Europa y me gustaría aprender otro idioma".