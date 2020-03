"Vi a Ronaldo en Ibiza, estaba tomando cervezas con un cenicero en la tripa"

No son pocos los futbolistas y demás personajes famosos que deciden aterrizar en Ibiza para pasar algunos días de vacaciones. Ronaldo y Peter Crouch forman parte de ese nutrido grupo e incluso coincidieron una vez en la isla. Aunque el brasileño ni se coscó.

Durante su charla en 'Daily Mail', el ex jugador inglés reveló cómo fue aquel encuentro: "Coincidí con él en Ibiza de vacaciones. Me lo encontré en la playa. Estaba tomando cervezas, con un cenicero apoyado en la tripa".

"Cada vez que se acababa una cerveza, la supermodelo que estaba con él le llevaba otra. La oportunidad de hacerme una foto con él era imperdible, así que me lancé", admitió Crouch.

Pero, al parecer, el ex astro de Madrid, Barça e Inter, entre otros, no reconoció al inglés: "Esperaba que me dijera '¡Anda, si eres Crouch!' pero no tenía ni idea de quién era. Me hice la foto y me fui sin que se diera cuenta de que yo también era futbolista".