Vía libre para que Rubiales sea reelegido el 17 de agosto

Si nada ni nadie lo remedian, habrá línea de continuidad en la Federación Española de Fútbol. Este miércoles se convocan elecciones con la única figura del actual presidente en la línea de salida.

La cacareada candidatura de Iker Casillas como gran alternativa se ha ido apagando en las últimas semanas, hasta el punto de que parece que finalmente se echará atrás, salvo sorpresa de última hora.

Igualmente, no se contemplan otras alternativas. Surgió el nombre de Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno, pero no fue a más. Y no se espera que entre martes y miércoles aparezca nadie de última hora.

Por tanto, Rubiales tiene vía libre para ser reelegido otros cuatro años más. En un principio, el borrador del calendario electoral, según publicó 'AS', contempla el 17 de agosto como fecha para los comicios.

Habrá dos opciones de que se retrasase dicha fecha. Por un lado, que el CSD considerara agosto un mes inhábil por ser habitualmente vacacional, pero este año la pandemia del coronavirus hasta eso ha cambiado.

Por otro, si surgiera una alternativa a Rubiales, algo que podría ocurrir hasta el 4 de agosto, podría impugnar la fecha, que se retrasaría como muy pronto al 31 de agosto.