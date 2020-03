"Viajé 1.400 kilómetros en coche para volver a casa desde Inglaterra"

El Luton Town tiene en sus filas a un viejo conocido del Athletic. Se trata del ahora entrenador de porteros Imanol Etxeberria, ex guardameta del club vasco y ex técnico de Lezama.

La pandemia de coronavirus le pilló en territorio inglés, lo que provocó que tuviera que regresar a España antes de que se cerraran las fronteras, una ardua tarea que ha querido contar a 'Mundo Deportivo'.

Al volante de su coche, escala en barco incluida, recorrió los 1.400 kilómetros que separan Luton de Bilbao para regresar con su familia durante este terrible momento.

"En vista de que nos íbamos a quedar aislados, prefería venir aquí para poder estar más cerca de la familia. Decido venir en coche para evitar el transporte público, foco de riesgo, y entiendo que aislado en mi coche no tengo ningún tipo de problema. Cruzo con el coche a Francia y bajo todo Francia sin problemas. Llego a Biriatou, me para la policía y con pasaporte español me dejan entrar", recordó Etxeberria.

Y añadió: "Alrededor de 1.400 kilómetros de casa a casa parando para cruzar de Inglaterra a Francia en barco, que pude descansar tranquilamente hora y media, y en el camino otra parada de cerca de dos horas y media durmiendo en un área de servicio".

"Esta experiencia me puede llevar en el futuro a la Premier, que es una pasada"

Además, también tuvo tiempo de hablar de su experiencia en el fútbol inglés: "Tenía el gusanillo del fútbol inglés de toda la vida. Termino contrato, me han sugerido que quieren que siga y la experiencia en Inglaterra me puede valer de cara al futuro para llegar a la Premier".

"La Premier es increíble. He visto al Arsenal, al Tottenham contra el City y es una pasada", sentenció el conocido ex guardameta del Athletic.