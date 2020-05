Vialli superó un cáncer dos veces: "Tengo muscúlos de nuevo... y miedo"

Hay que valorar la salud. Ese es el mensaje que ha querido transmitir Gianluca Vialli tras superar el cáncer de páncreas.

"Nunca se sabe hasta que no pasas varios años sin problemas. Físicamente me siento bien", dijo en una entrevista a 'The Times'.

Poco a poco, el ex jugador ha ido recuperando su masa muscular: "Creo que vuelvo a tener músculos, he estado trabajando cada día con mi mujer. Pero tengo miedo y estoy preocupado. Una cosa que tardaré en perder es ese sentimiento de irme a dormir o levantarme con un pequeño dolor de tripa, o de cabeza, o un poco de fiebre, y pensar que ha vuelto".

Vialli explicó qué sintió durante la enfermedad. "Es como un bombardeo y la mayoría de las veces estoy entumecido y semiconsciente. Nadie quiere algo así".

El ex futbolista se queda con la parte positiva tras haber superado el cáncer de páncreas hasta en dos ocasiones: "Cuando te sucede, tienes que mirarlo como una oportunidad para conocerte mejor a ti mismo: cómo eres, cómo eras y cómo quieres ser en el futuro".