Vicente Moreno afirmó que "no hay debate" con Raúl de Tomás

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó antes de la sesión previa de este jueves al partido contra el Castellón, que para él "no hay debate" respecto a la figura de Raúl de Tomás, y señaló que todos están "contentos de poder tenerlo y disfrutarlo".

El delantero (que actualmente es segundo máximo goleador de la categoría) no participó en el anterior encuentro contra el Logroñés por lesión y el equipo ganó por 4-0. En cualquier caso, el preparador blanquiazul zanjó cualquier duda sobre la importancia del ariete. "No hay dos futbolistas iguales y poner en un once a uno o otro hace que algunas situaciones cambien", dijo.

Raúl de Tomás se ha recuperado de sus molestias y podrá entrar en la convocatoria. Sin embargo, los partidos de las selecciones provoca que no pueda disponer de cuatro futbolistas. "La Segunda División debería parar por los compromisos internacionales. Estamos seguros que los que entren darán el nivel", afirmó.

Cuestionado por el Castellón, Vicente Moreno subrayó la dureza del partido. "Es un equipo que se está jugando la vida, como nosotros. Viene en una buena dinámica y mañana previsiblemente va a ser un encuentro muy, muy difícil", comentó el responsable del banquillo catalán.

El rival, según analizó el técnico valenciano, "es un equipo que está compitiendo y comete pocos errores, es agresivo, tácticamente está muy junto y deja pocos espacios".