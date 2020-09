Vicente Moreno afronta con humildad la campaña en Segunda

Vuelve el fútbol y en el Espanyol esperan arrancar el curso en Segunda con victoria. Su primer rival será el Albacete.

Vicente Moreno mostró satisfecho de la actitud y el rendimiento del grupo. "Todos debemos tener la humildad suficiente para saber que estamos en Segunda. Debemos adaptarnos rápido a nuestro nuevo entorno porque cambiar de categoría cuesta. Nosotros lo tenemos bastante claro", explicó.

Vicente Moreno apuntó que el Espanyol se dejará "toda la energía" en ganar el primer compromiso. "Es una pena no tener a nuestros aficionados porque su papel sería importante, pero también lo será fuera. Queremos demostrar a nuestros seguidores que pretendemos devolver este equipo a Primera", dijo.

En este sentido, el técnico blanquiazul subrayó que el bloque llega preparado. "Ha sido una pretemporada atípica por la situación actual, pero era cuestión de adaptarse. Veo al equipo ilusionado, con ganas y con buen tono físico. El balance es positivo y estoy contento", reflexionó.

El entrenador del Espanyol consideró importante empezar con una victoria, aunque tampoco lo ve determinante. Además, elogió al rival: "El Albacete es un buen equipo de la categoría. Tuvo una temporada pasada difícil y eso te deja una marca. Nos pondrá las cosas muy complicadas".

Por otra parte, Vicente Moreno valoró la situación del mercado de fichajes: "No quiero pensar demasiado en eso. Nadie me ha dicho que no pueda contar con un jugador o con otro. Los que están hoy van a remar, van a empujar y a ayudar. Jugarán los que estén mejor en cada momento. El mercado no determinará las alineaciones".