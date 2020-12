Vicente Moreno, descontento con los arbitrajes, pero sin buscar excusas

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó en la sesión previa al partido contra el Cartagena que el equipo busca "ganar", sin preocuparse por los rivales, y señaló que después ya analizarán "qué hace el resto de equipos".

El preparador insistió en que el vestuario está asimilando bien la carga de partidos. "No pensamos demasiado e intentamos preparar los encuentros de la mejor forma posible y recuperar a los futbolistas. Al equipo le gusta más jugar que entrenarse y es un duelo para volver a encadenar triunfos", señaló.

Por otra parte, cuestionado por las diferencias en el criterio arbitral, Moreno restó importancia a algunas decisiones: "Es un tema delicado, pero los datos están ahí y no estamos contentos. Queremos pensar que esto va por rachas. Ahora no es positiva, pero al final de temporada se igualará".

Respecto al Cartagena, Vicente Moreno ensalzó el nivel del contrario pese a su mala dinámica. "Ha tenido una racha positiva en el inicio, acompañado de buen juego. Pese a que están haciendo las cosas bien, ahora les está costando más sumar. Es un equipo a tener en cuenta que tiene buenos futbolistas y con experiencia", apuntó.

El entrenador del conjunto blanquiazul, además, destacó todo el nivel global de la categoría. "No me sorprende en absoluto la calidad de los rivales de esta temporada, pero debemos preocuparnos de nosotros mismos. Sabíamos del nivel que habría en Segunda, no solo por los equipos que han bajado, sino por los que ya estaban aquí", afirmó.