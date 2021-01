Vicente Moreno dio máxima importancia al partido ante el Girona

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó después del entrenamiento de este jueves, que es importante ganar a los rivales de la parte alta, en referencia al Girona, oponente de los periquitos este domingo en Montilivi.

Moreno confesó que afronta el derbi "con mucha ilusión y ganas de vencer" a los gerundenses.

"Queremos regresar a la sensación que te dan las victorias (tras perder en la Copa del Rey contra Osasuna), y por eso le damos la máxima importancia a este compromiso", apostilló el técnico valenciano.

El Girona derrotó al Espanyol en la primera vuelta, lo que presenta un aliciente más en el duelo. "La idea es que todas las piedras que tenemos en el camino sean motivantes para lo que viene después. Así es este club: se ha encontrado dificultades y las ha superado", reflexionó.

En cuanto al rival, el preparador blanquiazul explicó que el Girona cuenta con una buena plantilla. "Hace poco ha estado en Primera División y quiere regresar ahí. Lo normal es que esté arriba en la clasificación y acabará en esos puestos. Siempre es un rival complicado", dijo.

Por otra parte, valoró la evolución de los jugadores lesionados: "Entiendo que Miguelón no tendrá problema para estar disponible, pero todavía queda un entrenamiento. Lluís López está mejor, aunque no creo que llegue al partido. Campuzano también tiene molestias y mañana decidiremos".

Finalmente, Vicente Moreno no comentó las críticas tras la derrota contra Osasuna. "No me corresponde valorarlo a mí, porque mi tarea es preparar el siguiente encuentro. Si estuviéramos pendiente del entorno perderíamos energías en lo que realmente debemos gastarlas", señaló.