Vicente Moreno, en "alerta" por la racha del Sabadell

Después de la meritoria victoria ante el Mallorca, el RCD Espanyol afronta un dificilísimo partido ante el CE Sabadell que, como bien apuntan las estadísticas, lleva nueve jornadas consecutivas sin perder. El entrenador blanquiazul, Vicente Moreno, ha mostrado su máximo respeto por un rival al que ya elogió en la primera vuelta.

"Su racha me hace estar alerta", ha manifestado. "Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que compite, que siempre tiene opciones de ganar. Quizá les pesa un poco el inicio de temporada en el que encadenaron una serie de derrotas. Podrían estar más arriba si no fuera por esos resultados. No me extraña que lleve nueve partidos sin perder", ha resumido.

En este sentido, el entrenador blanquiazul ha subrayado que el RCD Espanyol es consciente "del rival que tenemos, del rendimiento, de sus números, de la importancia del partido… la dificultad es máxima".

Muestra de su respeto, Vicente Moreno ha insistido en que "juguemos contra quien juguemos, lo hacemos de la misma manera; no miramos la clasificación" y ha insistido en que el vestuario da "la máxima importancia" al compromiso liguero ante el conjunto arlequinado.

"Tenemos una posibilidad de sumar, de competir, sabiendo que va a ser difícil. No pienso en la posibilidad del liderato, sino en sumar los tres puntos porque eso será positivo", añadió. El técnico 'perico' ha vuelto a repetir que "dentro del vestuario no ha habido dudas a pesar de que algunos resultados no han sido los que queríamos" y ha apuntado que la victoria ante el Mallorca "no es un punto de inflexión, sino de continuación".

Respecto a la baja de Miguel Llambrich ha dicho que "lo primero y lo más importante es la salud del jugador". "Una vez pase por quirófano, veremos el tiempo de baja, aunque sabemos que no podremos disponer de él durante un tiempo y es una pena. Tenemos otras opciones y espero que nos puedan ayudar", concluyó.