Vicente Moreno lamentó no sumar puntos

El Mallorca no pudo sacar nada positivo del duelo en el que recibió al Getafe. Vicente Moreno lamentó el resultado negativo por la importancia de sacar puntos a estas alturas.

"Ha sido un partido muy igualado contra un gran equipo que está realizando una gran temporada en Primera. La sensación que tenía era que el marcara primero ganaba, y así fue", indicó Moreno.

El técnico mallorquinista insistió en que el Mallorca "debe seguir" luchando por el objetivo de la permanencia y que para ello "debemos sumar puntos".

"No me importan lo que hagan los demás equipos, me tiene sin cuidado ya que dependemos de nosotros mismos; hay que ganar, seguir creyendo sin decaer, empezando la próxima semana ante un rival muy complicado en un campo muy difícil, pero debemos seguir compitiendo", precisó.

Con respecto a la tarjeta amarilla que vio por protestar, Vicente Moreno dijo que no opinaba de los árbitros, porque "siempre intentan hacerlo lo mejor que saben" y pidió "comprensión" con Salva Sevilla, expulsado por doble amarilla cuando estaba en el banquillo.

"Es difícil callarse cuando estás donde estás. Todo fue muy precipitado. Nosotros hacemos autocrítica, pero las tarjetas no dejan con un jugador menos para el próximo partido, y eso hace todavía más duro el golpe por la derrota", remarcó Vicente Moreno.