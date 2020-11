Vicente Moreno ni se plantea perder jugadores en invierno

Raúl de Tomás, Embarba, Sergi Darder, Leandro Cabrera... son varios los 'caramelos' con los que cuenta Vicente Moreno en su plantilla y que podrían derretirse por un proyecto de Primera. Pero el técnico, en la rueda de prensa previa al duelo con el Lugo, dejó claro que no le preocupa.

"No me lo planteo ni me martirizaré antes de tiempo con algo que no sé si sucederá. Hay que preocuparse de los jugadores que tenemos y de que rindan más y mejor. A partir de ahí, ya veremos. Si, en enero, hay interés por un jugador, será sinónimo de que lo están haciendo bien y eso es bueno. Nadie está pensando en eso ahora. Tenemos muchos partidos por delante", afirmó.

Respecto a la cantidad de goles que están metiendo en lo que va de temporada, aseveró: "Cuando se da un dato como este, quiere decir que no es algo habitual, sino que es extraordinario. Esto nos ayuda a estar a día de hoy muy contentos. Seguir así va a ser muy difícil. Intentaremos no pensar mucho en eso porque no es lo que nos importa. Me apunto a ganar el sábado con el resultado que sea".

En su siguiente cita, espera el Lugo de Mehdi Nafti: "Esperamos un partido como los que ya hemos jugado. Será complicado, donde el rival se lo deja todo y nos complicará ganar. Hay que sumar que el Lugo es un rival de contrastes. En los últimos cinco partidos, sería el mejor, lleva cuatro victorias y un empate, y eso habla de la dificultad del partido y de los cambios que pueda haber en esta categoría".

El choque lo encarará con las posibles bajas de Álvaro Vadillo y Keidi Bare. Él mismo lo reconoció: "Es complicado que puedan estar, pero no me atrevo a decir nada aún". Por último, analizó la gran exigencia que se le tiene a él y su equipo: "Uno es consciente de dónde está, de lo que me pedirán y de la exigencia. Le damos naturalidad".