Vicente Moreno rechazó hablar sobre su futuro

El Mallorca, penúltimo con 32 puntos, será equipo de Segunda División si Celta y Alavés obtienen el mismo resultado de los bermellones en sus respectivos partidos partidos ante el Levante y el Betis, respectivamente. Celtiñas y 'babazorros' aventajan en cuatro puntos a los mallorquinistas.

"Vamos a pelear con toda la ilusión del mundo y a ver si tenemos un final feliz", ha señalado Moreno en rueda de prensa telemática.

Tras insistir ante las preguntas de los periodistas de que no tiene "nada que decir" en relación a su deseo de abandonar el banquillo balear dos años antes de que expire su contrato, según publican este miércoles varios medios de comunicación, centró su discurso en la "gran" importancia del partido ante el Granada.

"Lo importante es lo que nos jugamos. Hablar de temas individuales ahora no toca, toca lo colectivo, y todos en el club estamos centrados en el objetivo de llegar al domingo con posibilidades de seguir en Primera. Las noticias sobre su marcha no las puedo controlar, no he hablado con nadie de ese tema, tengo contrato en vigor. El tema del entrenador está en segundo plano, no tengo nada más que decir. Ante el Granada llegamos con opciones de seguir con opciones y lo vamos a pelear", puntualizó el técnico mallorquinista.

Moreno dijo que el equipo nazarí es un rival de "mucho nivel". "Tiene una gran plantilla, un gran cuerpo técnico, se ha reforzado con jugadores importantes y lleva muchos años haciendo las cosas bien, y cuando todo eso se junta es mucho más fácil", indicó.

También se refirió al japonés Take Kubo, cedido por el Real Madrid: "La aportación de Kubo ha sido importante toda la temporada; es uno de los siete u ocho jugadores con más minutos y debe seguir creciendo porque tiene mucho margen de mejora".

Y al vídeoarbitraje: "El VAR es un tema delicado. Tenemos los mejores árbitros del mundo, pero no se les ayuda. Hay acciones que se ven claras , pero en otro partido el criterio es diferente. Nuestra clasificación hubiese sido bastante diferente si no hubiese existido el VAR".