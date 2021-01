Vicente Moreno se ve con muchas opciones de ganarle al Rayo

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó este sábado en la rueda de prensa en el RCDE Stadium previa al partido contra el Rayo Vallecano del domingo que con toda la "capacidad" del equipo, tienen "muchas opciones de ganar", aunque destacó las virtudes del rival.

El preparador blanquiazul ensalzó al equipo madrileño. "El Rayo es un equipo con muchísima personalidad y cuenta con un bloque definido desde hace mucho tiempo. Es un rival importante dentro de esta categoría y tiene muy buenas condiciones. Será un partido igualado", auguró.

Vicente Moreno insistió, por este motivo, que el Espanyol pondrá "todo su interés" en volver a sumar los tres puntos. "Venimos de perder y no es lo que queríamos. Quedamos contentos en algunos aspectos, aunque no en la eficacia y en la finalización de las jugadas", reconoció.

Cuestionado por la baja del centrocampista David López, el técnico subrayó la calidad de la plantilla. "Hay otros compañeros esperando. Es un futbolista importante, pero no lloramos porque esté un jugador o no. Jugaremos con once y el que salga dará un buen nivel", dijo.

Finalmente, el preparador valenciano valoró los posibles movimientos en el mercado de invierno: "Siempre que hay un plazo abierto pueden pasar cosas. Estamos muy contentos con los futbolistas que tenemos en el día de hoy y ahora mismo no ocupo mucha energía en esto".