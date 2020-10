Vicente Moreno, tranquilo: "Esta racha no es para nada negativa"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó este martes después del entrenamiento en el RCDE Stadium, previo al partido de este miércoles contra la Ponferradina, que la exigencia de su equipo es "ganar siempre" y que confía en firmar un triunfo para celebrar el 120 aniversario del club.

El preparador blanquiazul subrayó su ilusión por ganar en una fecha tan señalada para el Espanyol. "Nos gustaría vencer para regalarle al aficionado el triunfo. Lo vamos a dejar todo en el campo para que así sea y podamos contribuir a esta fecha tan bonita. No siempre se cumplen 120 años", dijo.

Vicente Moreno destacó el nivel de la Ponferradina: "Hizo una buena temporada el curso pasado y lleva tiempo trabajando con el mismo entrenador. En la campaña actual ha empezado a buen nivel. El otro día perdió, pero llevaba varias victorias y empates".

El entrenador periquito no se mostró preocupado tras el empate contra el Tenerife. "Son rachas y la de ahora no es para nada negativa. De hecho, firmaría que todas las dinámicas fueran así. Lo que me preocupa es trabajar y que los jugadores estén bien", señaló.

Cuestionado por el delantero Raúl de Tomás, Vicente Moreno apuntó: "El más exigente consigo mismo es él. Debemos estar tranquilos, lleva tres goles. Por su calidad estamos convencidos de que las dianas irán cayendo".