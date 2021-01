Vicente Moreno va con todo: "Nos tomamos la Copa muy en serio"

Vicente Moreno y su Espanyol van con todo a por la Copa del Rey. Para el técnico y sus pupilos, este campeonato no es un estorbo en su temporada, sino un aliciente para afrontarla con más ambición. En rueda de prensa, expuso esta forma de ver el torneo.

"Nos tomamos la Copa muy en serio con independencia de las alineaciones. Siempre le dimos importancia. No me paro a pensar dónde podemos llegar. Queremos pasar a la siguiente ronda y, por nuestra parte, no pensaremos más allá. Toda la atención se pone en el encuentro del domingo", aseguró.

Sobre cómo está la plantilla, explicó: "No están todos en disposición, hay algunos que tienen problemas y no estarán en el partido. Tenemos la máxima ilusión en pasar la ronda. Jugamos contra un equipo de Primera, que compite, que no pasa por su mejor momento, pero es un equipo que conozco bien. Tienen claro a lo que juegan".

Aprovechó además para recordar la importancia de la Liga: "La Copa no nos distraerá. Luego, podrán pasar muchas cosas, pero no será por la Copa. Poner más partidos es bueno porque podremos contar con más jugadores, mantener la ilusión... Aunque sumar más partidos en Segunda también es una carga. Hay que ponerlo en la balanza. No sabemos qué es mejor ni peor y habrá que pasar. No pasar no te asegura nada y pasar, tampoco".