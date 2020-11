Vicente Moreno ve más peligroso al Málaga porque acaba de perder

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó, tras la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que una de las claves para que el equipo siga la buena dinámica es "tener los pies en el suelo y la humildad de saber que el club está en la misma categoría que el resto".

El preparador blanquiazul se mostró muy satisfecho, en la rueda de prensa previa al partido del lunes contra el Málaga, con la implicación del grupo.

"Estoy muy contento con los jugadores. Del primero al último, les veo entregados a la causa. Estamos felices porque estamos en una muy buena situación para la dificultad que tiene la Segunda División", destacó.

Por otra parte, Moreno ensalzó las virtudes del Málaga, el rival: "Es un equipo complicado que ha empezado muy bien y, en casa, es más fuerte que a domicilio. Que venga de perder convierte el choque en más difícil. Ha hecho un buen trabajo en la confección de su plantilla".

El entrenador 'perico' subrayó que el cuadro andaluz es "muy intenso y con transiciones rápidas" y apuntó que el sello de identidad del Espanyol no cambiará. "Mantenemos la voluntad de ir a ganar el partido y que sean ellos los que se adapten más a nosotros", agregó.

En cuanto a la alineación, el preparador del equipo blanquiazul no descarta mantener el mismo equipo que, entre semana, ganó a la Ponferrradina. "Repetir el once es una posibilidad. Queda un entrenamiento y haremos un balance de lo que tenemos y del rival al que nos enfrentamos. En los partidos me han gustado algunas cosas y en otras debemos mejorar", zanjó.