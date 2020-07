Vicente Moreno y su plantilla siguen creyendo

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha calificado de "muy importante" que sus jugadores crean que se puede conseguir la salvación a falta de cinco jornadas para que acabe LaLiga: "El equipo sigue creyendo y con eso me quedo", ha señalado en la rueda de prensa previa al partido frente al Atlético de Madrid que se disputará este viernes (22.00 horas) en el Wanda Metropolitano.

"Estamos más cerca pero necesitamos ganar partidos", ha dicho Moreno, quien ha rehusado lanzar las campanas al vuelo por la goleada (5-1) ante el Celta en el Visit Mallorca Estadi, un rival directo en la lucha por la permanencia.

"Es evidente que las lecturas son distintas ganes o pierdas un partido. La victoria (ante el Celta) fue importante, pero necesitamos sumar más puntos para lograr nuestro objetivo. Vamos a una plaza dificilísima (el Wanda Metropolitano), intentaremos ganar, y si no, sumar un punto, esperando que los detalles que no han caído de nuestro lado en muchos partidos, esta vez sí lo hagan", ha explicado.

El entrenador del Mallorca ha anunciado que, debido a las sanciones del delantero Ante Budimir y del central Martin Valjent, la lesión de Lumor "y las molestias" que sufren otros jugadores, ante el Atlético de Madrid "puede haber hasta cinco cambios con respecto al equipo que jugó ante el Celta".

Moreno se ha deshecho en elogios hacia el Atlético de Madrid y su entrenador Diego Pablo Simeone.

"Históricamente (los rojiblancos) es uno de los mejores equipos de LaLiga, tiene un gen especialmente competitivo, lo mismo su entrenador, y en cualquier circunstancia siempre está ahí. No tiene ningún problema en defender todos en su campo y son, también, muy capaces de avasallar en ataque. Es un equipo al que hay que aplaudir, ha ganado campeonatos de Liga frente al Barça o el Madrid, ha jugado dos finales de champions league y ha ganado la Europa League; además, transmite valores futbolísticos y también como entidad", ha destacado.

Moreno ha admitido que "se fija" mucho en el Atlético y "en algunas cosas que tiene", pero ha negado que quisiese ser "el Diego Pablo Simeone de Mallorca".

"No, no, en absoluto. Yo no quiero ser nadie, me conformo con ser yo mismo y me gusta conseguir las cosas desde mi trabajo con lo que yo hago", ha señalado el técnico bermellón.

"No soy de idolatrar absolutamente a nadie, pero bueno, si hablamos de entrenadores (Simeone) estaría en ese 'top' que cualquier entrenador tiene que mirar, aprender y copiar cosas", ha indicado.

En ese contexto, ha dicho que hay técnicos "de mucho nivel" y que "le gustaría" sacar de cada equipo "lo que querría para" el suyo.

En concreto se ha referido al "Atlético de Madrid, del Barcelona, Real Madrid, Liverpool, del Valencia de Marcelino, del Getafe de Bordalás; de todos hay cosas muy buenas que aprender y llevar a tu terreno", ha zanjado Vicente Moreno.