Víctor Díaz, tranquilo pese a la importancia del duelo copero

Víctor Díaz reconoció en rueda de prensa que de cara al choque del jueves, en el que intentarán remontar el 1-0 de la ida para estar en la final de Copa, "no hace falta incentivar a la gente" porque "todo el mundo sabe de la importancia del partido".

"Somos conscientes de la ilusión que todos tienen depositada en nosotros. Es una semana especial pero hay que afrontarlo con naturalidad, son noventa minutos y eso es un partido muy largo", añadió el lateral, quien dijo que llevan "un año y medio idílico" en el que todo "ha sido bueno" aunque también con "semanas duras".

Víctor Díaz dijo que, pese a la importancia del choque, los jugadores están "muy tranquilos" y que ya la pasada temporada afrontaron partidos "para ascender" y lo llevaron "con una naturalidad pasmosa".

"Pese a la importancia del partido no hay que volverse locos, sabemos que la ciudad está volcada y lo que queremos, como dijo el entrenador el sábado, es que se escuche el himno hasta en Sierra Nevada, nosotros intentaremos hacer lo demás", agregó.

En relación al Athletic Club, el capitán rojiblanco explicó que es un equipo que tiene "muchos registros y jugadores muy rápidos" vaticinando "un partido muy diferente" al de la ida.

"Allí la gente apretaba mucho y aquí nuestra gente va a apretar mucho. Ellos tienen jugadores importantes y desequilibrantes, pero no nos en uno en particular, y vamos a intentar que no tengan su día", destacó.

"Ellos fuera de casa no están obteniendo los resultados que quisieran pero esto es diferente. No creo que ellos vayan a especular, no creo que vayan a esperarnos, aunque nosotros nos centramos en nosotros y vamos a ir a hacer goles porque sabemos que tenemos que hacerlos", añadió.

Víctor Díaz es consciente de que los jugadores bilbaínos "están más acostumbrados a estas situaciones" pero cree que "eso no gana partidos" resaltando que los rojiblancos tienen "mucha ilusión" y que "la ilusión puede con todo".