Víctor Fernández deja el Zaragoza

El Real Zaragoza y Víctor Fernández vuelven a separar sus caminos. En una rueda de prensa junto con Christian Lapetra y el director deportivo Lalo Arantegui, el técnico comunicó su decisión de abandonar el club tras no lograr el ascenso a Primera División.

La decisión ya la había tomado después de que el fútbol tuviese que parar por el coronavirus, pero los medios locales señalaban que el técnico pidió unas horas para pensar su decisión a los dirigentes maños, que querían su continuidad. Sin embargo, se ha mantenido firme en su convicción.

"Quiero dar esta rueda de prensa para decir que se ha acabado esta etapa. Entiendo que es necesario un nuevo rumbo y un nuevo giro en esta política deportiva para lograr el ansiado ascenso y quiero dar las gracias a todos los que han arrimado el hombro para lograr un objetivo que no ha podido ser", arrancó el técnico.

"Me he implicado mucho por alcanzar este sueño y por este proyecto, he trabajado las 24 horas del día y nos hemos enfrentado a muchas adversidades", añadió con semblante serio.

Para Víctor, el parón fue fatal: "La pandemia nos ha llevado a una situación límite jornada tras jornada sin contar con la principal arma para nuestros futbolistas, que era nuestra afición. La temporada ha tenido este fatal desenlace y agradezco a todos por haber participado en esta lucha y en esta batalla diaria. Y también por la confianza que han depositado en mi persona".

"Sin el parón, el Zaragoza hace muchas semanas que estaría en Primera", lamentó Víctor Fernández, que continuó: "Había una alineación que sabía lo que tenía que hacer, había una comunión en el estadio con la afición y el parón nos perjudicó. Me voy con una tristeza inmensa porque este sueño del ascenso no se ha conseguido".

Finalmente, el histórico entrenador zaragocista aseguró que "siempre" estará "ahí para lo que el club necesite". Es el punto final a su tercera etapa tras quedarse fuera a las primeras de cambio en el 'play off' de ascenso contra el Elche.