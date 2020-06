Víctor Fernández habló del VAR tras una derrota "cruel"

Víctor Fernández, técnico del Zaragoza, habló del VAR y la jugada dudosa del tanto de la SD Huesca: "En el campo me ha parecido y así me lo ha dicho mi jugador. Nos va a marcar muchísimo".

Preguntado por la razón por la que no había existido revisión de la jugada previa en el VAR, Víctor Fernández ha indicado que esta temporada no están teniendo suerte en este tipo de decisiones arbitrales.

"Puntuar era fundamental, ganar era una inyección de ánimo y seguridad tremendas y empatar era mantener distancias y lo que menos nos esperábamos era la derrota. No nos la hemos merecido", ha resaltado.

El técnico del conjunto 'blanquillo' considera que "no es normal" nada de lo que está ocurriendo en el nuevo formato: "que solo haya dos o tres victorias caseras en once partidos no es normal pero es el tipo de fútbol que toca vivir y hay que afrontarlo con profesionalidad y con mas acierto del que hemos mostrado en casa".

A pesar de la derrota el entrenador del conjunto maño quiere pensar en positivo para los próximos encuentros porque cree no se consigue nada lamentándose.