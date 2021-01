Víctor García ve al Alcorcón capaz de sorprender al Valencia

El venezolano Víctor García fichó por el Alcorcón en agosto de 2020 tras rescindir su contrato con el Vitoria de Guimaraes portugués, en el que estuvo las últimas tres campañas, aunque la segunda mitad de la temporada 2018-19 jugó cedido en el Famalicao.

Antes, estuvo cuatro años en el Oporto, al que llegó en 2013 desde Deportivo La Guaira venezolano, club en el que se formó desde infantil.

"Me siento muy bien en el Alcorcón, aunque desde que llegué he tenido tres lesiones en el cuádriceps de la pierna derecha. Durante mucho tiempo he tenido que hacer fortalecimiento, trabajos de terapia y ahora que estoy recuperado estoy deseando jugar", dijo a 'EFE' el futbolista venezolano.

El próximo partido del Alcorcón es contra un histórico del fútbol español, el Valencia, al que se medirán a partido único en su estadio de Santo Domingo en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

"Siempre he escuchado hablar del Valencia, es un grande de España y, aunque sabemos que tiene grandes jugadores y es un rival muy fuerte, nosotros podemos sorprender y pasar de ronda. En fútbol todo es posible, este es un partido muy bonito y estamos totalmente enfocados en ganarlo", declaró.

El lateral venezolano, internacional en ocho ocasiones con la 'Vinotinto', se está "adaptando poco a poco al fútbol español".

"Me encanta el fútbol español aunque también siempre me ha gustado la Premier. Aquí el campeonato es muy bueno, están grandes equipos y se compite a un nivel de alto rendimiento", apuntó Víctor García, que ve diferencias entre el fútbol portugués, que conoce bien, y el español. "El fútbol en Portugal es un poco más directo y aquí es más posicional", subrayó.

El Alcorcón no empezó bien la Liga y, después de diez partidos, el anterior entrenador, Mere Hermoso, fue destituido debido a los malos resultados cuando iban los últimos del campeonato. La llegada al banquillo de Juan Antonio Anquela ha revitalizado al equipo, que ha mejorado sus números.

"Ahora veo que el equipo está más organizado en todos los sentidos, tanto en ataque como defensa, y funciona mejor. La prueba es que muchos partidos se resuelven al final y siempre llegamos con opciones. El equipo ha venido creciendo, es más fuerte y ahora es difícil sacarnos puntos", confesó.

Personalmente, después de ocho años en Portugal, Víctor García quería un nuevo reto profesional. Por eso decidió jugar en España aprovechando la oportunidad que le brindó el Alcorcón.

"Quería un nuevo reto en mi carrera y venir al Alcorcón ha sido muy positivo, aunque esté en Segunda. Estoy muy motivado para aportar y para ayudar. Las tres lesiones que he tenido es lo único malo, pero son cosas que pasan. Estoy muy contento y trabajo cada día para que no vuelva a suceder porque quiero aportar a este grupo", manifestó.

Víctor García lleva disputados hasta el momento siete partidos oficiales con el Alcorcón, aunque ninguno como titular, y acumula 92 minutos de juego. Su competidor en el lateral derecho es Laure, un futbolista importante en la historia del fútbol español con 200 partidos en Primera en el Deportivo de La Coruña.

"A Laure no lo conocía y me parece muy buena persona. Cuando veo las ganas que tiene de jugar y cómo lo hace me motiva. Es el capitán con 35 años, tiene una buena comunicación con el grupo y aprendo de él cada día", apuntó.

El jugador venezolano, cuyo referente es el ecuatoriano Antonio Valencia, sueña con "jugar algún día" contra los grandes equipos de la Liga española como Real Madrid o Barcelona. Contra Leo Messi ya sabe lo que es jugar. Lo hizo con Venezuela, en el partido que disputó frente a Argentina (1-1), el 6 de septiembre de 2017, en el estadio Monumental de River Plate.

"Tuve la oportunidad de jugar contra Messi en una eliminatoria por el Mundial 2018. Yo estaba de lateral derecho, Messi venia atacando y por detrás tres jugadores detrás de él. Es un jugador de otro mundo, de una alta calidad, y poder volver jugar contra él sería muy bonito", concluyó.