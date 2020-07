Víctor Ruiz declara la guerra al Besiktas por incumplimiento de contrato

Víctor Ruiz y el Bestiktas separaron sus caminos el pasado miércoles, pero su relación no acabó ahí. El futbolista español no se irá sin más del conjunto turco. Denuncia incumplimiento de contrato por parte del club.

Así lo ha hecho saber el futbolista español, mediante un comunicado publicado a través de su agencia de representación, Magic Players. "Somos muy claros... Mi decisión de rescindir mi contrato con el Besiktas es porque han incumplido las obligaciones por parte del club respecto a mi contrato desde el primer día", empezó diciendo.

"No recibí mi salario durante más de cuatro meses antes de la pandemia de coronavirus. No estoy seguro de que alguién haya visto algo así: estuve allí todos los días para entrenar y jugar cada partido al más alto nivel", continuó.

Aseguró haber actuado de buena fe, al menos al principio. "Enseñaré y hablaré de todo lo que sucedió antes de hablar con la FIFA. Mis agentes intentaron acercarse al club muchas veces, pero nunca pudimos encontrar una solución. Mostramos buena intención, pero ya acabó", expuso.

"Me gustaría agradecer a nuestros aficionados que me apoyaron y abrazaron. Desearía poder quedarme allí todo el tiempo que planeé, pero la vida y el trabajo no siempre funcionan de esa manera", dijo, para finalizar, Víctor Ruiz.

Y el Besiktas, lejos de guardar silencio, ha respondido. Y, como era de esperar, el club estambulita asegura estar en posesión de la razón. "Estamos tratando de manejar este proceso de acuerdo con las explicaciones e información proporcionadas por la UEFA y la Federación de Futbol Turca (TFF) durante el proceso de pandemia", contestó el club turco.

"No hay una sola persona que no se haya sacrificado en el periodo de la pandemia. Obtuvo su sueldo hasta el proceso de la pandemia pese a que no jugó fútbol, además la cadena que emite la Liga no paga", añadió.

"Por lo tanto, es un tema en el que tenemos mucha razón. Creo que el comité de la FIFA dará la razón al Besiktas. Defenderemos nuestro derecho en el caso de Víctor Ruiz hasta la final", aseguró el club albinegro, para finalizar.