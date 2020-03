Víctor Sánchez alabó la gran "unión" que ve en el vestuario

El mediocentro del Espanyol Víctor Sánchez afirmó después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que en el vestuario los jugadores podrían tirarse "los trastos a la cabeza", pero en cambio "ahora hay una unión increíble".

El futbolista insistió en que el equipo está en un buen momento y que todos los jugadores "van a ser importantes de aquí al final de temporada".

"Hemos llegado a un punto en el que el equipo está mejor a nivel de juego, de gol, de cabeza y de confianza. No somos inferiores a ningún rival", subrayó.

En el plano personal, Víctor Sánchez confesó que es "el momento que más se ha alargado en el tiempo siendo así de duro". "Ha sido un año complicado. Hemos estado muchas semanas abajo y hemos tenido cambios de entrenador. Esto es difícil de llevar", añadió.

Respecto al partido de este domingo contra Osasuna, el catalán afirmó que el equipo solo piensa en la victoria: "No cabe en nuestra cabeza el no ganar este fin de semana. En los dos encuentros fuera de casa no hemos estado todo lo bien que queríamos para vencer, pero solo pensamos en ganar".

Víctor Sánchez auguró un partido "duro", al tratarse de un rival que viene de una dinámica "que no es buena y querrá revertirla a costa nuestra. Es un campo que se nos ha dado bien en los últimos tiempos y ellos no están tan seguros en su estadio como estaban antes", dijo el futbolista blanquiazul.