Víctor Sánchez se despidió con pena: "Nunca quise dejar el Espanyol"

El Espanyol anunció este martes que Víctor Sánchez no continuará y, acto seguido, el futbolista se despidió del club a través de una rueda de prensa en la que dijo estar "agradecido", a la par que apenado. "Nunca quise dejar el Espanyol", aseguró.

"Había pensando muchas veces y había soñado con mi despedida. No hubiese sido nunca en esta circunstancia, pero en la vida todo llega. Hay que aceptarlo", lamentó el capitán, que recibió una camiseta en obsequio por sus 270 partidos como 'perico'.

"Lo único que quiero transmitir es agradecimiento al club que me dio la oportunidad, esta será mi familia. Quiero agradecer a toda la gente, que me trató como nunca. Estoy orgulloso de haber pertencido a este club. Siempre estaré agradecido. Estoy orgulloso de ser 'perico' y de que lo sean mis hijos también, pasé mis mejores años aquí", aseguró.

Para Víctor Sánchez, no era la ocasión para irse, pero se resigna: "No sentía que era el momento, nunca quise dejar el club, creía que podía haber aportado cosas. Uno nunca se quiere ir cuando las cosas van mal, quería acabar bien. Dejando al equipo en Segunda no era la mejor manera de irme y cerrar una etapa. Puedo entender que el club tenga una idea diferente".

"Quiero darle las gracias a la afición que me respetó desde el primer día, otra parte no me respetó y no tendré respeto ni tiempo para ellos. Otros me ayudaron. A ellos le pedimos disculpas. No dudo en que fue un año duro", continuó.

El centrocampista también habló sobre las circunstancias de la última temporada: "Acabamos señalados los capitanes y también todo el equipo. A nivel deportivo estuvimos mal. Fue un año en el que se empezó mal y fue complicado. A nivel grupal defendimos lo máximo. Si tengo que cargar la culpa, la asumo, para eso estamos. Hubo muchos factores".

"Al final me dicen que no cuentan conmigo dos o tres días después de acabar la temporada. Estuvimos negociando, lo normal. Todos tienen sus intereses. Al final nos separamos, pero no tendremos problema y estoy muy agradecido", explicó sobre su marcha.

Se va resignado y triste por los tiempos y formas de su marcha del Espanyol: "Es algo personal, quieres darle la vuelta. No es una espina clavada con el club, es algo personal. No se me pasó salir así".