Víctor Sánchez y David López salieron al paso de las críticas

El gol de Roberto Torres de penalti dejó los tres puntos en El Sadar. El Espanyol se queda en la parte baja de la clasificación. Pese a la situación acuciante, la plantilla aún confía en salir de los puestos de descenso.

"Lo que no podemos hacer es quedarnos aquí. Tenemos que agradecer a la gente que ha venido a animarnos, es por ellos por los que lo sentimos más. Pero no nos vamos a detener. Quedan once jornadas y tenemos que ganar seis o siete, debemos seguir intentándolo hasta el final", dijo Víctor Sánchez en 'Movistar'.

El centrocampista del Espanyol reconoció que es "un día duro", como el que vivieron "en Valladolid, en Granada...". "Lo vemos todo negro. Pero nos levantaremos y pensaremos que debemos ganar el próximo partido para seguir teniendo posibilidades, creyendo, como cada jornada", añadió.

También habló David López, este en zona mixta. "Decidme un jugador que no haya corrido. Y si no sabéis nombres, no me pongáis caras", criticó el jugador del Espanyol a las críticas sobre la falta de actitud.

"Podemos estar más o menos acertados, pero no es fácil. Hasta el minuto 70 ha estado todo equilibrado, pero al final la moneda ha salido cruz. Toca levantarnos todos, aficionados y jugadores", explicó.

David López aseguró estar dolido por la derrota. "Cometimos errores por su forma de jugar, pero estuvimos en el partido. Nos ha faltado estar más en ataque y encontrar situaciones, pero en la que estamos es difícil", sentenció.