Vidal desafía al Madrid: "Espero celebrar la victoria con la gente del Inter y del Barça"

Arturo Vidal se acordó de su ya ex equipo, el FC Barcelona, antes de visitar el Santiago Bernabéu con el Inter de Milán. El chileno, antimadridista más que confeso, desafió al Real Madrid y recordó sus enfrentamientos.

"Es un partido lindo. Yo pasé dos grandes años en el Barcelona, así que espero que pueda celebrar la victoria con los seguidores del Inter y los del Barça", dijo un Vidal que parece haber enterrado el hacha de guerra tras su abrupta salida del Camp Nou.

No habrá paz, eso sí, con el conjunto blanco. Su historial, especialmente ante el equipo de Zidane a bordo del Bayern, es amargo: "Fueron dos veces que nos cruzamos con el Madrid y no pudo ser. Pero bueno, este verano acabé feliz porque el Bayern ganó la Champions".

Aquellos duelos de Champions contra el Real Madrid marcaron la carrera de Arturo Vidal, quien sobre el campo y fuera de él, especialmente desde las redes sociales, se despachó a gusto contra los blancos y el colectivo arbitral.

Respecto a su aterrizaje en el Inter y el balance que hace, se le cuestionó por un apartado goleador donde siempre se prodigó: "Aún no he marcado, pero trabajo cada día en lo que me pide el entrenador para que llegue el gol".