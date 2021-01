Vidal descartó acudir al mercado en enero

El Dépor no atraviesa por un buen momento. El descenso a Segunda B y una temporada que está lejos de ser el camino de rosas deseado le han acabado por costar el puesto a Fernando Vázquez. El presidente del club la analizó.

Ha terminado la primera vuelta, y el Dépor es segundo de su subgrupo, a cinco puntos del líder. Y no parece que vaya a haber fichajes que lo arreglen. "Todos sabemos la situación económica en la que se encuentra el club"; dijo Fernando Vidal.

"Mejorar la plantilla es complicado. Tendría que haber bajas, solo tenemos una ficha Sub 23. Lo más probable es que no haya altas. La ilusión que tenemos es mantener el grupo", matizó el mandamás blanquiazul.

Insistió en que, económicamente hablando, la situación está lejos de ser boyante. "Esta es una división que no es rentable para ningún club. Es una situación muy complicada por el COVID-19, no hay ingresos por tanquillas, socios… se ha complicado mucho", aseguró.

"Tenemos la necesidad de que en algún momento algún activo se pueda marchar siempre y cuando la oferta sea buena, no vamos a regalar a ningún jugador", insistió Vidal.

También rindió cuentas por el cese de Fernando Vázquez. "El consejo, tras una larga muy larga deliberación, tomó la decisión. La verdad es que el sentimiento que tenemos todos en el consejo hacia Fernando era muy grande. No era sólo cesar un entrenador, sino también a un amigo", explicó.

"Algo que nos ha afectado, pero hay que mirar adelante, pensar en el bien común que es el Deportivo y entendemos que es la mejor decisión, dar un cambio de timón en la marcha del equipo e intentar lograr el objetivo del ascenso", dijo también.

Y acabó hablando de su sustituto, un Rubén de la Barrera de quien destacó su valentía y ascendencia. "Estamos encantados de que sea un entrenador coruñés. Es curioso que hayamos tenido tan pocos entrenadores coruñeses… a no ser que se me escape alguno, en nuestros 115 años de historia solo han sido Corral, Luis Suárez y Carlos Torres. No es habitual", enumeró, para finalizar