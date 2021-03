Vidal, fascinado con Messi: "Eres el amo del fútbol, único, extraterrestre"

El duelo ante la SD Huesca adquiría gran importancia en 'Can Barça' después del pinchazo del Atlético en Getafe. El equipo 'culé' no falló, sumó tres puntos y se quedó a solo cuatro del líder a falta de once jornadas por disputar. Y Leo Messi tuvo gran parte de culpa de ello.

El argentino fue uno de los grandes protagonistas de la noche. No solo por sus récords -como alcanzar marcas de Xavi o Casillas-, sino también por su rendimiento sobre el césped. Algo que no dejó pasar Arturo Vidal, ahora en el Inter de Milán.

"Un récord más, hermano. Eres el amo del fútbol, eres el mejor, el extraterrestre, el único, el mágico", inició en sus elogios el futbolista chileno, que todavía mantiene una gran relación con el '10' pese a su salida del Barça.

Vidal está convencido de que el rosarino le queda fútbol para rato: "Seguro que seguirás batiendo muchos récords más. Eres único, un abrazo extraterrestre".