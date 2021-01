Vidal justificó su beso al escudo de la Juve

Le llamaron de todo, pero principalmente 'traidor' o 'Judas'. Arturo Vidal había cometido un pecado para la parroquia del Inter, un gesto que ha justificado y que ha contado con el respaldo del club.

Muchos se llevaron las manos a la cabeza. Las cámaras captaron a Vidal, mientras charlaba de forma amistosa con su ex compañero Chiellini, besando el escudo de la Juve.

¡Horror! ¡Herejía! ¡Ese Judas no puede seguir defendiendo los colores del Inter! Y barbaridades de ese calibre fueron proferidas por los 'tifosi' más exaltados.

'Tifosi' que seguramente celebrasen como locos el gol del chileno a la Juventus, apenas unos minutos después del incidente, y que sin duda acabaron quitándose el sombrero ante la justificación de Vidal, al término del partido.

Explicó lo sucedido en las redes sociales. "Mi intención no era besar el escudo de otro equipo. El beso fue una demostración de cariño hacia un hermano que me ha dado el fútbol, con el que viví unos años maravillosos y con el que me llevo bien", escribió en su cuenta de Instagram.

"Respeto a mi equipo, a nuestra afición y a la gente que confió en mí para defender y seguir agrandando la historia de este hermoso club. ¡Y me dejaré el alma por ello!", añadió, antes de finalizar con un "Forza, Inter".

La publicación, acompañada de fotografías de él durante el encuentro, y en especial durante los festejos de su gol, el primero que marca con el Inter en la Serie A, fue respaldada nada menos que por la cuenta oficial del club 'nerazzurro'. Parece que no hay sitio para la polémica.