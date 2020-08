Vidal reapareció: "El Barça no puede tener 13 profesionales y el resto, menores"

En un momento de locura en el FC Barcelona, Arturo Vidal volvió a hablar para levantar la voz ante la situación que atraviesa el club. Para él, ni la debacle ante el Bayern de Múnich ni los problemas en los últimos años son únicamente responsabilidad de la plantilla y mira a la entidad.

Así lo manifestó en 'Inquebrantables', podcast en YouTube que presenta el periodista Daniel Habif. "Fue muy doloroso no estar en la final y cómo se dio. Antes del partido tenía mucha fe de lo que podía pasar; pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, el equipo no venía muy bien en el último tiempo", expresó acerca del 2-8 en Lisboa.

"El Barcelona ha hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel. Al final te pasa la cuenta cuando enfrentas a un equipo ordenado, un equipo que tiene la mentalidad ganadora, con jugadores que físicamente se preparan, y que tenían un sistema de juego muy fuerte; eso pasa factura cuando uno está débil de cabeza y de energía, eso nos pasó", añadió al respecto.

Vidal entiende que el muerto no se le puede cargar íntegramente a la plantilla: "Claramente esto no es solo de jugadores, sino que es algo mucho más grande de que las cosas no se están haciendo bien. El club tiene que mejorar y hacerlo de la mejor forma. Pero no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y las cosas van a cambiar".

¿Cómo salir de esta?: "El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano".

"Barcelona tiene que cambiar muchas cosas. Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar", profundizó.

"Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, crecer e ir cada día mejor; pero cuando no avanzan, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado", añadió un Arturo Vidal que está en la lista de descartados por Ronald Koeman.

Aunque no entró en la polémica (se desconoce si el episodio se grabó antes), Vidal también habló de la necesidad de acompañar a Messi: "Hay muy buenos jugadores, tenemos a Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados".