Adama Traoré mantiene una buena relación con Ansu Fati, al que conoce bien de La Masia, tal y como reconoció en rueda de prensa. Durante el entrenamiento se dejaron ver juntos en un vídeo que se ha hecho viral.

"Con Ansu hablo de todo. Pasamos tiempos juntos en el Barça, pero no miro a sí yo le vendría bien o no al Barcelona. Mi mentalidad es mejorar cada día", afirmó el ex barcelonista.