VÍDEO: así se las gasta Mbuyamba, el 'nuevo Van Dijk' que pasó por el Barça

Te presentamos el vídeo con lo mejor de Xavier Mbuyamba con el Barcelona. El joven central de tan solo 18 años destacó en el Juvenil azulgrana por su soltura sobre el césped pese a su corta edad.

El internacional holandés, ex jugador del MVV Maastricht, es una de las grandes perlas del fútbol europeo. Llegó hace un año a la ciudad Condal y no llegó a debutar con el filial. Ahora, tras no renovar, podría firmar por el Chelsea.