VÍDEO: así se recupera Bruno Valdez de su lesión de rodilla

La ilusión de Bruno Valdez por regresar a los terrenos de juego es mayúscula. El central paraguayo se rompió el pasado 22 de agosto los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, y desde entonces trabaja para estar de vuelta.

Entrevistado por su América, Valdez mostró cómo es su trabajo para volver a jugar cuanto antes y dio un mensaje claro sobre cuál es su gran objetivo el día que se enfunde de nuevo la camiseta azulcrema.

"El día que me toque volver a jugar ya no volveré a salir, me pongo ese objetivo. Trabajar en lo preventivo, en evitar más lesiones, y eso me ayudará mucho a prolongar mi carrera", aseveró.