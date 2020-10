España Sub 21 dio un repaso a Dinamarca en octubre de 2012 en categoría Sub 21. 'La Rojita' se merendó a los escandinavos por 5-0 en un día que Rodrigo Moreno no olvidará jamás.

El atacante, ahora en la Absoluta, hizo el 'hat trick' más rápido de la historia de la Selección Española. Tres goles en solo cinco minutos que aún son leyenda.